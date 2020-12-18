Тяжелый нокаут на первой минуте главного боя

Все закончилось за 40 секунд. Нокаутированный боксер чувствовал себя очень плохо.

В колумбийском городе Пуэрто-Колумбия состоялся вечер профессионального бокса, главным поединком которого стал бой в первом среднем весе (до 69,9 кг) между Габриэлем Маэстре из Венесуэлы и мексиканцем Даниэлем Вегой Котой.

Для Маэстре, становившегося бронзовым призером чемпионата мира в аматорском боксе, это был третий бой на профессиональном ринге. И при этом вышла третья победа нокаутом.

На первой же минуте первого раунда Вега Кото, пропустив несколько тяжелых ударов, сел на канвас, и очень долго был не в состоянии подняться даже после счета “10”.