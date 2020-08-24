Тяжелый нокаут в бою двух уставших супертяжей

24 августа 2020 г. 14:44
Автор: Виталий Лабскир
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У победителя практически не было сил праздновать победу над нокаутированным соперником

В немецком городе Магдебург состоялся вечер бокса, в рамках которого в супертяжелом весе состоялся поединок между американцем Кевином Джонсоном и проживающим в Германии кубинцем Йоаном Пабло Эрнандесом.

В 7-м раунде Джонсон отправил соперника в нокаут. При этом и Джонсон и Эрнандес выглядели крайне уставшими. Пока проигравший боксер лежал практически без чувств на канвасе ринга, обессилевший победитель опустился на колени и долго не мог подняться на ноги.

 

Видео: 

Kevin Johnson knockouts Pablo Hernandez highlights; Aug. 23, 2020

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