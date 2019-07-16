Тяжелый нокаут в бою супертяжей. Голова зависла на канате ринга

Финский боксер супертяжелого веса Роберт Хелениус несколько лет назад считался одним из самых перспективных боксера мира в этой наиболее привлекательной весовой категории. Но, так и не добравшись до серьезных боев за чемпионские пояса, Хелениус потерпел третье поражение в карьере. Причем очень тяжелое.

В американском Миннеаполисе Хелениус дрался в рейтинговом бою против американца Джеральда Вашингтона.

Поединок завершился в 8-м раунде после того, как Вашингтон нокаутировал Хелениуса. Голова финского боксера после пропущенного удара зависла на нижнем канате ринга.