Тяжелый нокаут в главном бою боксерского вечера

05 сентября 2020 г. 17:27
Автор: Виталий Лабскир
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Нокаутированный боксер опустился на колени и затем еще долго не мог принять вертикальное положение

В главном бою боксерского вечера в американском городе Киссими (штат Флорида) два мексиканца Антонио Моран и Луис Солис  дрались за вакантный титул регионального чемпиона по версии WBA Fedecentro в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Бой продлился 6 неполных раундов. Каждый из первых пяти Моран выиграл решением судей. Впрочем, в итоге до подсчета судейских записок не дошло. В 6-м раунде Моран сделал Солису очень больно, отправив его в нокаут.

Ниже – видео боя. Момент нокаута – на 21:40.

Видео: 

Antonio Morán vs Luis Solís Full Fight

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