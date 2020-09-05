Тяжелый нокаут в главном бою боксерского вечера

Нокаутированный боксер опустился на колени и затем еще долго не мог принять вертикальное положение

В главном бою боксерского вечера в американском городе Киссими (штат Флорида) два мексиканца Антонио Моран и Луис Солис дрались за вакантный титул регионального чемпиона по версии WBA Fedecentro в полусреднем весе (до 66,7 кг).

Бой продлился 6 неполных раундов. Каждый из первых пяти Моран выиграл решением судей. Впрочем, в итоге до подсчета судейских записок не дошло. В 6-м раунде Моран сделал Солису очень больно, отправив его в нокаут.

Ниже – видео боя. Момент нокаута – на 21:40.