Тяжелый нокдаун и добивание во 2-м раунде

Боксер, оказавшийся в нокдауне, затем героически еще полторы минуты принимал на себя удары соперника.

В Лондоне сотялся вечер бокса. В рамках второго легчайшего веса англичанин Крис Бурк дрался против родившегося в ЮАР и живущего в Великобритании Майкла Рамабелетсы.

Спустя минуту после начала 2-го раунда Рамабелетса повалился от хука, сумел подняться и продолжить бой.

Бурк стал "обстреливать" свою "жертву" и незадолго до окончания 2-го раунда таки добил.

Ниже видео боя. Нокдаун и последовавшее за ним добивание - с 5:00.