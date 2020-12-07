Тяжелый нокдаун и добивание во 2-м раунде

07 декабря 2020 г. 14:45
Автор: Виталий Лабскир
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Боксер, оказавшийся в нокдауне, затем героически еще полторы минуты принимал на себя удары соперника.

В Лондоне сотялся вечер бокса. В рамках второго легчайшего веса англичанин Крис Бурк дрался против родившегося в ЮАР и живущего в Великобритании Майкла Рамабелетсы.

Спустя минуту после начала 2-го раунда Рамабелетса повалился от хука, сумел подняться и продолжить бой.

Бурк стал "обстреливать" свою "жертву" и незадолго до окончания 2-го раунда таки добил.

Ниже видео боя. Нокдаун и последовавшее за ним добивание - с 5:00.

Видео: 

Full fight: Chris Bourke v Michael Ramabeletsa

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