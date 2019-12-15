Тяжелый нокдаун и жесткое добивание. Зрелищная победа будущего соперника Ломаченко

15 декабря 2019 г. 19:33
Автор: Виталий Лабскир
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В Нью-Йорке в боксерском поединке между чемпионом мира по версии IBF в легком весе Ричардом Комми из Ганы и американцем Теофимо Лопесом определялся соперник обладателя трех чемпионских поясов украинца Василия Ломаченко.

После боя между Комми и Лопесом сменился обладатель чемпионско пояса по версии IBF. Стал им Лопес. Он разобрался с Комми за неполные два раунда. Сначала Лопес, мощно попав навстречу в подбородок, отправил Комми в нокдаун. Причем пропущенный удар настолько потряс ганца, что рефери мог бы и остановить бой. Но рефери позволил продолжить, и тут же Лопес обрушил серию ударов на уже неспособного защищаться Комми. Остановка боя и технический нокаут.

У Лопеса теперь 15 побед в 15-ти проведенных боях. 12 из них - нокаутом.

Поединок между Ломаченко и Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в легком весе планируется на апрель 2020 года.

Видео: 

Teofimo Lopez Wins IBF Lightweight Title With Devastating KO | Full Fight Highlights

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