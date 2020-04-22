У 23 игроков белорусской хоккейной команды выявлен коронавирус

Бедствие в белорусской хоккейной команде "Неман" (Гродно).

В стане "Немана" зафиксирована вспышка коронавируса.

Как сообщил "Прессбол", первыми положительные тесты на COVID-19 получили вернувшиеся домой финны Валттери Хиетанен, Йоонас Хурри, Сами Йекунен и Тимо Хильтунен, анализы у которых взяли еще 13 апреля в аэропорту Хельсинки.

Позже стало известно, что коронавирус добрался и до основной команды — заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко.

Куда хуже дела оказались у "Немана-2" и юниорского состава гродненского клуба. Среди ребят-подростков оказалось сразу 17 инфицированных.

известно, что коронавирус добрался и до основной команды — заболел нападающий команды Никита Бастрыкин и голкипер Виктор Мойсеенко. Куда хуже дела оказались у "Немана-2" и юниорского состава гродненского клуба. Среди ребят-подростков оказалось сразу 17 инфицированных.

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