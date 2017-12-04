У баскетболиста во время матча остановилось сердце

Защитник команды Университета Южной Каролины Тайворис Соломон был реанимирован после остановки сердца прямо во время матча Национальной ассоциации студенческого спорта.

Инцидент произошел в первой половине матча между командами университетов Южной Каролины и Северной Каролины.

Соломон внезапно потерял сознание и упал со скамейки запасных. Один из тренеров команды Тайлер Лонг провел непрямой массаж сердца игроку и спас ему жизнь.

Позднее Соломон был доставлен в больницу. Баскетболист находится в сознании, а его состояние оценивается как хорошее.