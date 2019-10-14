 

У боксера, впавшего в кому после поражения нокаутом, состояние критическое

14 октября 2019 г. 14:35
Автор: Виталий Лабскир
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Вечер бокса в Чикаго, главным боем которого был поединок в супертяжелом весе украинца Александра Усика против Чазза Уизерспуна из США, омрачился трагедией.

В одном из подинков андеркарта дрались американцы Патрик Дей и Чарльз Конвелл. Это был 10-раундовый рейтинговый поединок. В 4-м и 8-м раундах Конфелл дважды отправлял Дея в нокдауны. А в заключительном, 10-м раунде, Дей, пропустил от Конвелла левый хук, упал на канвас ринга без сознания и так и не пришел в себя.

В состоянии комы Дей был доставлен в больницу. Ему была проведена трепанация черепа.

Состояние Дея после операции не уличшилось. На сегодня оно остается критическим. Врачи не дают оптимистичных прогнозов.

Ниже на видео - нокдаун в 8-м раунде и роковой нокаут в 10-м.

Видео: 

Charles Conwell knocks out Patrick Day VICIOUS KO +3 slo mo's

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