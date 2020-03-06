У боксеров случился инцидент на взвешивании

Участники главного боя боксерского вечера в Манчестере устроили скандальчик.
В рамках 2-го полулегкого веса (до 59 кг) подерутся англичанин Скотт Куигг и ирландец Джоно Кэрролл.
На взвешивании первым стал на весы шумный и эпатажный Кэрролл и завесил как раз ровно на 59 кг. Затем Куигг показал на весах 58.6 кг.
Далее, в тот момент, когда Куигг продемонстрировал залу свои мускулы, Карролл решил их пощупать, за что тут же получил от Куигга несильный удар в лицо.
До драки дело не дошло, и затем дуэль взглядов прошла достаточно спокойно.