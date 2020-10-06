У двух вратарей и шеф-повара сборной Украины по футболу коронавирус. Матч Франция - Украина под угрозой срыва?

Во Франции в и без того обескровленной сборной Украины по футболу обнаружены заболевшие коронавирусом.

Как сообщил официальный сайт украинской ассоциации футбола, результаты ПЦР-тестов, которые вчера вечером были взяты у игроков сборной Украины лабораторией, авторизованной УЕФА, обнаружили наличие COVID-19 в трех представителей национальной команды - голкиперов Андрея Лунина и Юрия Панькива, а также шеф-повара сборной Любомира Тошича.

У остальных игроков и членов персонала результаты тестов отрицательные.

Трое инфицированных изолированы в своих номерах в отеле Hyatt Regency Chantilly, где остановилась сборная.

Остальные футболисты и тренеры готовится к сегодняшеней предматчевой тренировке, которая начнется сегодня на «Стад де Франс» в 20:00 по Киеву.

Решения об отмене матча Франция - Украина пока нет.