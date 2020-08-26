У футболиста во время матча отказал сердечный дефибриллятор

26 августа 2020 г. 17:35
Автор: Виталий Лабскир
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Могло произойти непоправимое.

30-летний футболист амстердамского "Аякса" Дейли Блинд, вопреки диагностированному в прошлом году воспалению сердечной мышцы, не прекратил карьеру. Блинду был имплантирован кардиовертер-дефибриллятор, который контролирует и регулирует сердечный ритм.

И, вот, в товарищеском матче между "Аяксом" и берлинской "Гертой" Блинд на 79-й минуте матча рухнул на поле, закричал и стал показывать на грудь. Как оказалось, у футболиста отказал дефибриллятор.

К счастью, трагедии не случилось. Блинд сам покинул поле. Никакой угрозы его жизни нет.

Видео: 

Shocking moment when Daley Blind collapses during pre-season friendly against Hertha Berlin.

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