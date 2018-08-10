У харьковского футбольного клуба первой лиги "Кобра" неразрешимые проблемы. Ближайший матч не состоится

Харьковский футбольный клуб "Кобра", заявившийся в Первую лигу вместо "Гелиоса" и проведший три тура, подошел к грани прекращения существования.

Поединок четвертого тура Первой лиги между харьковской "Коброй" и "Горняком-Спортом" из Горишних Плавней отменен. Встреча должна была состояться в субботу, 11 августа, но хозяева из-за организационных проблем не смогут принять соперника.

"Кобра" заявилась в Первую лигу вместо "Гелиоса" перед началом текущего сезона. Ожидалось, что еще до старта чемпионата стороны завершат передачу всех бумаг новым менеджерам, однако вопрос остается открытым до сих пор. Таким образом, формальным владельцем "Кобры" является президент "Гелиоса" Александр Гельштейн.

Сейчас харьковская команда получила выходные. Будущее клуба должно проясниться в понедельник.

После трех туров "Кобра" замыкает таблицу Первой лиги, не набрав ни одного очка.