У харьковского "Гелиоса" нет возможности провести предстоящий матч

04 мая 2018 г. 16:51
Источник: ФК "Гелиос"
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Футбольный клуб "Гелиос" уведомил администрацию Профессиональной футбольной лиги Украины о невозможности принять участие в матче 32 тура первой лиги против "Руха" из Винников.

Из-за дисквалификаций в предстоящем поединке не смогут сыграть Игорь Луценко, Антон Котляр и Евгений Чепурненко. Кроме этого из-за повреждений вне игровой обоймы коллектива на данный момент остаются еще семь футболистов. В сложившейся ситуации под рукой у тренерского штаба имеются только восемь полевых игроков и три вратаря.

Данный факт делает невозможным полноценное участие "Гелиоса" в предстоящем календарном поединке сезона. Исходя из этого, и было принять решение об отказе выезда в Винники на игру.

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