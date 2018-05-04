У харьковского "Гелиоса" нет возможности провести предстоящий матч

Футбольный клуб "Гелиос" уведомил администрацию Профессиональной футбольной лиги Украины о невозможности принять участие в матче 32 тура первой лиги против "Руха" из Винников.

Из-за дисквалификаций в предстоящем поединке не смогут сыграть Игорь Луценко, Антон Котляр и Евгений Чепурненко. Кроме этого из-за повреждений вне игровой обоймы коллектива на данный момент остаются еще семь футболистов. В сложившейся ситуации под рукой у тренерского штаба имеются только восемь полевых игроков и три вратаря.

Данный факт делает невозможным полноценное участие "Гелиоса" в предстоящем календарном поединке сезона. Исходя из этого, и было принять решение об отказе выезда в Винники на игру.