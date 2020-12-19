У харьковского нападающего киевского "Динамо" закончился срок дисквалификации

19 декабря 2020 г. 15:19
Автор: Виталий Лабскир
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Сегодня, 19-го декабря, истек ровно год, как был вынесен вердикт о годичной дисквалификации за допинг воспитаннику харьковского футбола нападающему киевского "Динамо" Артему Беседину.

С сегоденяшнего дня снят запрет на выступление Беседина на профессиональном уровне. Два месяца назад - с 19 октябра Беседин получил право тренироваться со своей команде.

Дисквалификацию Артем Беседин получил из-за того, что врач "Динамо" дал футболисту по ошибке не те таблетки, когда у Беседина болела голова. Попался Беседин на допинге 28 ноября 2019 годп после матча Лиги Европы в Швеции между "Мальме" и "Динамо".

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