У "Металлиста 1925" новый главный тренер

08 мая 2018 г. 16:03
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39-летний Сергей Валяев, проведший лучшие годы своей футбольной карьеры в харьковском "Мтеаллисте" и завершивший ее в другом харьковском клубе - "Гелиосе", стал сегодня главным тренером самой молодой харьковской профессиональной команды - "Металлиста 1925".

У "Металлиста 1925" это уже третьий главный тренер по ходу нынешнего сезона. Сначала учредители клуба уволили первого - Александра Призетко. Затем - приняли отставку второго - Александра Иванова.

До сих пор Валяев был старшим тренером команды "Металлист Юниор".

Для того, чтобы "Металлисту 1925" гарантированно выйти из второй лиги украинского футбола в первую, харьковской команде необходимо набрать 7 очков в оставшихся четырех турах. В случае же осечек конкурентов  - и того меньше.

Помощниками Валяева по тренерскому штабу "Металлиста 1925" будут Сергей Ралюченко, Александр Горяинов и Марина Миндарева.

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