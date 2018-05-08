У "Металлиста 1925" новый главный тренер

39-летний Сергей Валяев, проведший лучшие годы своей футбольной карьеры в харьковском "Мтеаллисте" и завершивший ее в другом харьковском клубе - "Гелиосе", стал сегодня главным тренером самой молодой харьковской профессиональной команды - "Металлиста 1925".

У "Металлиста 1925" это уже третьий главный тренер по ходу нынешнего сезона. Сначала учредители клуба уволили первого - Александра Призетко. Затем - приняли отставку второго - Александра Иванова.

До сих пор Валяев был старшим тренером команды "Металлист Юниор".

Для того, чтобы "Металлисту 1925" гарантированно выйти из второй лиги украинского футбола в первую, харьковской команде необходимо набрать 7 очков в оставшихся четырех турах. В случае же осечек конкурентов - и того меньше.

Помощниками Валяева по тренерскому штабу "Металлиста 1925" будут Сергей Ралюченко, Александр Горяинов и Марина Миндарева.