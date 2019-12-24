У "Металлиста 1925" впереди борьба за выход в Премьер-Лигу

В украинском клубном футболе продолжается зимнее межсезонье. Между тем, единственная харьковская мужская профессиональная футбольная команда - "Металлист 1925" на этой неделе вышла из отпуска. Весной подопечные Андрея Демченко поведут борьбу за повышение в классе.

Ровно месяц назад завершилась первая часть первенства Украны в Первой лиге украинского футбола. "Металлист 1925" ушел тогда в отпуск в угнетенном настроении, потому что в последнем туре потерпел самое крупное поражение в своей истории - 0:5 от "Агробизнеса" из Волочиска.

Андрей Демченко, главный тренер "Металлиста 1925":

Да, очень плохие эмоции были, потому что 0:5, естественно, даже был отменен запланированный банкет, который делается во всех командах по истечению, по окончанию сезона, подведение итогов. Да, настроение было плохое. Но это все жизнь. Двигаемся дальше. Перешагнули, забыли, пошли дальше. У нас стоят впереди большие цели.

Первый зимний шаг к большим целям - выходу из Первой лиги в Премьер-Лигу - пятидневный тренировочный сбор, который проходит сейчас на синтетическом поле детской академии "Металлиста 1925". Ежедневно у футболистов по одной тренировке. Сбор имеет втягивающий характер и позвляет насытиться футбольными эмоциями. Задача работать над своей функциональной готовностью перед футболистами на этом сборе не стоит.

Сергей Давыдов, футболист "Металлиста 1925":

Ну сейчас будут более такие, чисто эмоциональные, я говорю. После Нового года там уже будут больше и игры, и может будем участвовать в каком-то турнире. Там уже будет более серьезно.

Каждое межсезонье - это еще и работа на трансферном рынке. "Металлист 1925" пока не объявил, с кем из футболистов решил попрощаться. А вот имя первого новичка уже озвучено - это защитник Сергей Ченбай. Он перешел в харьковскую команду из "Кремня" (Кременчуг). Между тем, "Металлисту 1925" еще нужно усиление почти во все линии.

Андрей Демченко, главный тренер "Металлиста 1925":

Проблема у нас - центральные защитники. Наша последняя игра показала, что нам не хватает глубины состава. В опорную зону. Нападающий. Крайне хавчики.

После Нового года до старта весенней части первенства Украины в Первой лиге у "Металлиста 1925" запланировано три сбора. А дальше - в бой. Чтобы выйти в Премьер-Лигу нужно будет занять место не ниже третьего. Сейчас харьковская команда идет в турнирной таблице седьмой. И при этом отставание от третьей строчки составляет всего два очка.