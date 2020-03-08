У спортсменки во время боя появилась огромная гематома на лбу

08 марта 2020 г. 12:54
Автор: Виталий Лабскир
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К празднику 8 марта женщины - бойцы смешанных единоборств UFC устроили жуткую рубку в поединке между собой.

В американском Лас-Вегасе на турнире UFC 248 за чемпионский титул дрались китаянка Вэйли Чжан и Джоанна Енджейчик из Польши.

Бой прошел все 5 запланиованных раундов и завершился победой Чжан раздельным решением судей: 47-48, 48-47, 48-47.

При этом в ходе боя на лбу Енджейчик появилась огромная гематома, которая к концк поединка расплылась по всему лбу. Чжан, надо признать, тоже пришлось в этом бою несладко.

 

Видео: 

joanna jedrzejczyk vs weili zhang full fight UFC 248 HD

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