У спортсменки во время боя появилась огромная гематома на лбу

К празднику 8 марта женщины - бойцы смешанных единоборств UFC устроили жуткую рубку в поединке между собой.

В американском Лас-Вегасе на турнире UFC 248 за чемпионский титул дрались китаянка Вэйли Чжан и Джоанна Енджейчик из Польши.

Бой прошел все 5 запланиованных раундов и завершился победой Чжан раздельным решением судей: 47-48, 48-47, 48-47.

При этом в ходе боя на лбу Енджейчик появилась огромная гематома, которая к концк поединка расплылась по всему лбу. Чжан, надо признать, тоже пришлось в этом бою несладко.