У теннисиста случился на корте приступ ярости

12 июня 2019 г. 17:03
Автор: Виталий Лабскир
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В городе Шымкент в Казахтане на этой неделе проходит малопримечательный теннисный турнир категории Challenger. Однако концовка одного из матчей первого круга оказалась весьма неординарной.

Встречались испанец Марио Вилелья Мартинес и Томислав Бркич из Боснии и Герцеговины. Мартинес, выиграв первый сет 6:1, проиграл два последующих - 2:6, 5:7, а с ними, соответсвенно, и весь матч.

По завершении последнего розыгрыша, который Мартинес проиграл, направив мяч в аут, испанский теннисист в буквальном смысле разъярился. Он шесть раз подряд ударил ркаеткой по корту, а затем еще вышвырнул ее за ограждение теннисной площадки.

Видео: 

Vilella Martinez Bad Day In The Tennis Office

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