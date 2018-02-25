У Украины появился третий чемпион мира в профессиональном боксе среди действующих спортсменов вслед за Ломаченко и Усиком

25 февраля 2018 г. 12:48
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Украинский боксер Артем Далакян подрался в американском городе Инглевуд за вакантный титул чемпиона мира по версии WBА в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Соперником Далакяна был боксер из США Брайан Вилориа.

Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Далакяну. На всех трех судейских записках счет был 118-110 в пользу украинского боксера.

Далакян стал третьим украинским дейстувющим чемпионом мира по боксу среди профессионалов вслед за Василием Ломаченко и Александром Усиком.

Видео: 

УКРАИНЕЦ АРТЁМ ДАЛАКЯН — НОВЫЙ ЧЕМПИОН МИРА!

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