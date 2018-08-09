У украинского прыгуна в длину едва не отобрали "бронзу" чемпионата Европы

Весьма странная ситуация сложилась после завершения соревнований по прыжкам в длину у мужчин на чемпионате Европы по летним видам спорта, где третий результат показал украинец Сергей Никифоров. Cоревнования по легкой атлетике проходят в Берлине.

Никифоров, прыгнув на 8 метров 13 сантиметров, занял 3-е место.

Однако затем шведская делегация подала апелляцию, настаивая, что произошла ошибка при замере результатов. Швед Тобиас Монтлер Нильссон с результатом 8 метров 10 сантиметров располагался на 4-м месте.

Специально созданная комиссия, рассматривавшая апелляцию, постановила оставить результаты в силе. Сергей Никифоров - бронзовый призер чемпионата Европы.