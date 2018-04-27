У Украины отобрали медали чемпионата Европы в пользу России

Украинские байдарочники попались на употреблении допинга.

Украинские гребцы Иван Семкин и Игорь Трунов лишены бронзовых медалей чемпионата Европы 2017 года по гребле на байдарках и каноэ в соревнованиях байдарок-двоек на дистанции 500 м.

Украинские спортсмены попались на употреблении допинга и были дисквалифицированы. Таким образом, награды перейдут дуэту, занявшему в заезде четвертое место – россиянами Владиславу Блинцову и Олегу Гусеву.

Чемпионат Европы по гребле на байдарках и каноэ 2017 года проходил с 14 по 16 июля в Болгарии.