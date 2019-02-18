У ведущей украинской биатлонистки Елены Пидгрушной проблемы с сердцем. Острая стадия миокардита

Для олимпийской чемпионки 32-летней украинской биатлонистки Елены Пидгрушной сезон досрочно завершен. Возможно, что не только сезон, но и вообще спортивная карьера.

Как сообщил официальный сайт федерации биатлона Украины, в ходе комплексного медицинского обследования, проведенного в Киеве, Пидгрушной был поставлен неутешительный диагноз - острая стадия миокардита. То есть у спортсменки диагностировано воспаление сердечной мышцы.

Проблемы со здоровьем у Пидгрушной возникли, как результат перенесенного заболевания в январе этого года.