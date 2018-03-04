Уайлдер нокаутировал Ортиса

04 марта 2018 г. 12:47
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Бой за звание чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC между американцем Деонтеем Уайлдером и кубинцем Деонтеем Ортисом вышел зрелищным. С нокдаунами и нокаутом в 10-м раунде.

В первый раз Ортис упал во 2-м раунде, но рефери не открыл счет, решив что кубинский боксер просто потерял равновесие.

Затем Ортис оказаля в нокдауне в 5-м раунде, но сумел восстановиться, а в 7-м и 8-м раундах перехватил инициативу и мон нокаутировать Уайлдера, однако, не сумев этого сделать, сильно вымахался  и устал.

Развязка пришлась на 10-й раунд. Уайлдер отправил Ортиса сначала в нокдаун, а затем и в нокаут.

Так Уайлдер отстоял свой титул чемпиона мира по версии WBC и одержал 40-ю победу (при этом 39-ю нокаутом) в 40 боях, проведенных на профессиональном ринге. Ортис же впервые в своей профессиональной карьере проиграл.

Видео: 

Deontay Wilder vs Luis Ortiz - Mar 03, 2018 Highlights

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