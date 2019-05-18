Уайлдер оказался гораздо легче Бризила, которого пообещал "убить во время боя"

18 мая 2019 г. 14:06
Автор: Виталий Лабскир
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В Бруклине (США) чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и претендент также американец Доминик Бризил взвесились и посмотрели друг другу в глаза накануне их поединка, перед которым они уже успели изрядно между собой поругаться.

Бризил весит 115 8 кг. Уайлдер, встав на весы, оказался гораздо легче - 101,3 кг.

Дуэль взглядов прошла напряженно, но без провокаций.

Уайлдер недавно заявил, что намерен убить Бризила в ринге и получить за это еще и хороший гонорар. Бризил же сказал, что у Уайлдера горшок вместо головы.

Видео: 

Deontay Wilder vs. Dominic Breazeale * FULL WEIGH IN * Brooklyn, New York

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