Уайлдер оказался гораздо легче Бризила, которого пообещал "убить во время боя"

В Бруклине (США) чемпион мира по боксу по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер и претендент также американец Доминик Бризил взвесились и посмотрели друг другу в глаза накануне их поединка, перед которым они уже успели изрядно между собой поругаться.

Бризил весит 115 8 кг. Уайлдер, встав на весы, оказался гораздо легче - 101,3 кг.

Дуэль взглядов прошла напряженно, но без провокаций.

Уайлдер недавно заявил, что намерен убить Бризила в ринге и получить за это еще и хороший гонорар. Бризил же сказал, что у Уайлдера горшок вместо головы.