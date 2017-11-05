Уайлдер отстоял титул чемпиона мира, избив Стиверна. Перепало от Уайлдера и рефери

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC американец Дионтей Уайлдер добіл свою 39-ю победу в 39-ти проведенных боях. При этом 38-ю - нокаутом.

Единственный соперник, который услышал финальный гонг в бою с Уайлдером - канадец Бермейн Стиверн. Почти три года назад Стиверн провел против Уайлдера все 12 раундов, проиграв по очкам. И, вот, в америкеанском Бруклине состоялся их второй бой.

Перед поединком Уайлдер и Стиверн наговорили друг другу много гадостей. В ринге же произошло избиение, которое усместилось в один неполный раунд.. На последней минуте первого раунда Уайлдер трижды отправлял Стиверна в нокдаун. Последний стал нокаутом.

При этом Уайлдер так стремился нанести по Стиверну еще несколько ударов, что досталось даже рефери, который пытался обуздать буйного американца.