Уайлдер показал, как готовится к матчу-реваншу

06 ноября 2019 г. 17:30
Автор: Виталий Лабскир
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Чемпион мира по версии WBC американский боксер-супертяж Деонтей Уайлдер собирается вновь победить беглого кубинца Луиса Ортиса, проживающего в США.

Их матч-реванш состоится 23 ноября в Лас-Вегасе.

Первый бой Уайлдер - Ортис, состоявшийся в марте 2018 года Уайлдер выиграл нокаутом в 10-м раунде, но при этом в 7-м раунде Ортис потряс Уайлдера и был близок к победе.

Пока же Уайлдер устроил открытую тренировку, заявив, что не сомневается, что вновь победит.

В послужном списке Уайлдера 41 победа, в том числе 40 нокаутом, и одна ничья против британца Тайсона Фьюри.

Видео: 

DEONTAY WILDER FULL MEDIA WORKOUT FOR LUIS ORTIZ REMATCH; SHADOWBOXING & "CAMERAS OFF" SPARRING

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