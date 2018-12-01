Уайлдер в маске оказался почти на 20 кг легче, чем Фьюри

01 декабря 2018 г. 12:52
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В Лос-Анджелесе состоялись последние публичные мероприятия перед боем двух эпатажных боксеров-супертяжей - чемпиона мира по версии WBC американца Деонтея Уайлдера и претендента - британца Тайсона Фьюри.

Превым взвесился претендент. Вес Фьюри составил 116,3 кг.

Чемпион вышел во всем черном. При этом маску с лица не снял даже во время взвешивания. В результате Уайлдер в маске завесил на 96,4 кг., т.е. оказался на 19,9 кг легче, чем Фьюри.

На дуэль же взглядов боксеров развели на почтительное расстояние, дабы избежать нежелательных инцидентов. Фьюри, правда, порывался приблизиться. Но выглядело это не слишком убедительно.

особенно во время традиционного противостояния взглядов, их развели на почтительное расстояние.

Источник: https://vringe.com/news/119337-diontey-uaylder-vs-tayson-fyuri-pryamaya-translyatsiya-so-vzveshivaniya.htm - Читать подробнее

 

Видео: 

FULL Deontay Wilder - Tyson Fury weigh in, LA #WilderFury #boxing

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