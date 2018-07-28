Уайт - Паркер. Взвешивание и слишком ласковая дуэль взглядов

В Лондоне взвесились и провели дуэль взглядов главные действующие лица предстоящего боксерского веса британский супертяж Диллиан Уайт и его новозеландский соперник Джозеф Паркер. На кону их боя будет стоять титул "серебряного" чемпиона по версии WBC и пояс интерконтинентального чемпиона по версии IBO.

Вес Паркера состави ровно 110 кг. Уайт оказался гораздо тяжелее - 117,3 кг.

После чего, во время дуэли взглядов, Уайт зачем-то стал подносить свой нос слишком близко к сопернику и даже касаться носом лица Паркера.