 

Убийства вместо футбола. Три человека погибли, 12 ранены. Матч отменен

20 августа 2019 г. 16:18
Автор: Виталий Лабскир
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В буквальном смысле кровавым выдалось футбольное "классико" в Гондурасе между двумя командами из Тегусигальпы - "Олимпии" и "Мотагуа".

Сначала фаны "Олимпии" напали на приехавший на матч автобус "Мотагуа", ранив троих футболистов.

Затем из секторов, которые занимали на трибунах болельщики обоих клубов, они выбежали на поле и устроили драку.

Беспорядки бурлили как на стадионе, так и за его пределами, в том числе с применением холодного и огнестрельного оружия.

В итоге 3 человека погибли, еще 12 получили ранения. Трое раненых находятся в критическом состоянии.

Сам же матч так и не начался. Судейская бригада приняла решение об отмене поединка.

Видео: 

Violencia en el clásico hondureño

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