Убийство российского чемпиона мира по пауэрлифтингу под камерой видеонаблюдения

В Хабаровске убит в драке чемпион мира по пауэрлифтингу в весе до 120 кг Андрей Драчев.

Драка один на один произошла возле кафе.

Драчев повздорил с одним из посетителей этого заведения, и они вышли драться. Причем происходило это непосредственно в месте, которое снимала камера видеонаблюдения.

Соперник чемпиона мира по пауэрлифтингу был меньших габаритов, но, как оказалось, более искушенным в силовых единоборствах.

Роковым для Драчева оказался удар, пропущенный с разворота ногой в лицо.

После этого произошло уже, фактически, добивание российского чемпиона мира. Последние удары наносились Драчеву в голову, когда он уже находился без сознания.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Особо впечатлительным людям не рекомендуется смотреть видео драки.