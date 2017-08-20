Убийство российского чемпиона мира по пауэрлифтингу под камерой видеонаблюдения

20 августа 2017 г. 15:15
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В Хабаровске убит в драке чемпион мира по пауэрлифтингу в весе до 120 кг Андрей Драчев.

Драка один на один произошла возле кафе.

Драчев повздорил с одним из посетителей этого заведения, и они вышли драться. Причем происходило это непосредственно в месте, которое снимала камера видеонаблюдения.

Соперник чемпиона мира по пауэрлифтингу был меньших габаритов, но, как оказалось, более искушенным в силовых единоборствах.

Роковым для Драчева оказался удар, пропущенный с разворота ногой в лицо.

После этого произошло уже, фактически, добивание российского чемпиона мира. Последние удары наносились Драчеву в голову, когда он уже находился без сознания.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Особо впечатлительным людям не рекомендуется смотреть видео драки.

 

Видео: 

Чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрей Драчева убили возле хабаровского кафе

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