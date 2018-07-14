Участник забега с быками зацепился за рог животного

14 июля 2018 г. 19:46
Источник: "Европейская правда"
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В испанской Памплоне сегодня завершился фестиваль Сан-Фермин, в рамках которого ежедневно с 6 по 14 июля проводились энсьерро - забеги людей с быками.

За это время пострадали 28 человек. Особо травмоопасным выдался сегодняшний, последний энсьерро.

В заключительный день фестиваля Сан-Фермин были госпитализированы шесть человек. Двое человек получили ушибы грудной клетки, трое — черепно-мозговые травмы, еще один — ушиб поясницы.

Во время забега бык поднял одного из участников забега на рог и протащил несколько десятков метров.

 

 

Видео: 

Último encierro de los sanfermines: peligroso y veloz

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