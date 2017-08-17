Учения на стадионе "Металлист" в ожидании горячих турецких болельщиков

Что может произойти в Харькове 2 сентября в день футбольного матча Украина - Турция. Все негативные сценарии моделировали и нейтрализовывали силовые структуры, спасатели и медики в ходе комплексных учений на стадионе "Металлист".

Люди, находивишеся в окрестностях стадиона "Металлист" с недоуменем и интересом поднимали головы к небу. Там парИл веротолет ГСЧС, который прямо у стадиона пошел на посадку.

Потом сотрудники спасательных служб тренировались, как заносить в вертолет раненого, если возникнет такая необходимость. Это был лишь один из фрагментов комплексных учений, которые развернулись на главной спортивной арене Харькове. Цель учений - подготовиться к любым нештатным ситуациям и ЧП, которые могут произойти 2 сентября. В этот день в Харькове сборная Украины по футболу проведет матч отборочного цикла к чемпионату мира-2018 против сборной Турции. Кинологи с собаками искали условную бомбу, пожарные - отрабатывали тушение возможного пожара, в том числе в чаше стадиона, медики - оказание помощи пострадавшим. Стюарты заняли позиции на входах в секторы стадиона "Металлист". Здесь они будут не только контролировать прохождение по билетам, но и проверять болельщиков металлоискателями. Полиция и нацгвардейцы готовятся упредить беспорядки, либо успокоить особо ретивых фанов. В том числе будет задействована конная полиция. Ситуация вокруг матча очень даже может оказаться наэлектризованной. Зрительская квота для гостей - 5 процентов от вместимости стадиона. То есть для 40-тысячного "Металлиста" - это две тысячи. Однако ожидается, что в Харьков на поединок Украина - Турция приедут гораздо больше, чем 2000 горячих турецких фанов. Этот фактор также учитывался в учениях. В них были задействованы все силовые структуры.

Роман Пец, директор ОСК "Металлист":

Все сотрудники и все службы, которые принимают в этом непосредственное внимание и уделяют этому как можно больше времени, вы же видите, что происходит сейчас на стадионе - я думаю, что все подготовятся, как положено, и матч должен пройти на самом высоком уровне.

У касс стадиона "Металлист" в эти дни выстраиваются очереди за билетами. На матче более чем вероятен аншлаг. Дабы избежать спекуляции, в одни руки продается не более четырех билетов. А в целях безопасности - по паспортам, водительским удостоверениям и свидетельствам о рождении.