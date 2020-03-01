Учиывая политическую и эпидемиологическую ситуацию, "Металлист 1925" остался в Харькове

01 марта 2020 г. 13:44
Автор: Виталий Лабскир
79 просмотров

У "Металлиста 1925" начался третий тренировчный сбор накануне весенней части первенства Украины по футболу в Первой лиге.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", харьковская команда Первой лиги будет проводить его в родных стенах.

Предсоревновательный сбор, согласно решению руководства клуба и его учредителей, а также учитывая политическую и эпидемиологическую ситуацию в мире было решено провести в Харькове. Способствует этому и весенняя погода, которая уже на днях позволит "желто-синим" выйти на поле с натуральным покрытием.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          StarАльянс. Курсы и переводы.                          Книга Доктора Шпаченко                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (050) 403-61-53
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.