Учиывая политическую и эпидемиологическую ситуацию, "Металлист 1925" остался в Харькове

У "Металлиста 1925" начался третий тренировчный сбор накануне весенней части первенства Украины по футболу в Первой лиге.

Как сообщил официальный сайт "Металлиста 1925", харьковская команда Первой лиги будет проводить его в родных стенах.

Предсоревновательный сбор, согласно решению руководства клуба и его учредителей, а также учитывая политическую и эпидемиологическую ситуацию в мире было решено провести в Харькове. Способствует этому и весенняя погода, которая уже на днях позволит "желто-синим" выйти на поле с натуральным покрытием.