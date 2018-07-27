Удар по пустым воротам. Гол... Нет, штанга

Любопытный эпизод произоше в само концовке матча американской лиги соккера.

Встречались "Сан Хосе" и "Сиэтл".

На 3-й минуте, компенсированной к основному времени матча, футболисты "Сан Хосе" проигрывали 0:1. Вратарь побежал в чужую штрафную площадь, дабы помочь своим полевым игрокам отыграться. Но игроки "Сиэтла" перехватили мяч, выбежали в контратаку, и Клинт Демпси пробилвал с 40 метров по пустым воротам. Мяч, казалось, катился в цель, но в последний момент передумал и угодил в штангу.

В результате, счет так и не изменился. "Сиэтл" победил - 1:0.