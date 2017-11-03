Удар в нос во время дуэли взглядов двух женщин-бойцов

03 ноября 2017 г. 17:36
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Зрелищной получилась дуэль взлядов между Йоанной Енджейчик из Польши и американкой Роуз Намаюнас накануне их боя в рамках турнира в Нью-Йорке.

Шоу устроила Енджейчик, которая вышла на дуэль взглядов с такой заготовленной речью: "Ты психически слабая. Ты нестабильна и уже сломлена психически, а я сломаю тебя и физически. Мне кажется, что у тебя есть личные проблемы".

После чего Енджейчик выкинула свой кулак вперед таким образом, что нанесла легкий удар по носу Намаюнас. Тут же Енджейчик отошла на дальнюю листанцию. При этом Намаюнас, безучасно воспринимавшая шоу Енджейчик, ограничилась тем, что продемонстрировала неприличный жест. 

Видео: 

UFC 217 Joanna Jedrzejczyk vs Rose Namajunas Face Off

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