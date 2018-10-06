Ударил рукой и попытался достать ногой. Дуэль взглядов перед боем Нурмагомедова с Макгрегором

06 октября 2018 г. 12:54
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Главным событием турнира UFC 229 в Лас-Вегасе (США) станет бой россиянина Хабиба Нурмагомедова против ирландца Конора Макгрегора. Соперники, наговорившие в последнее время друг другу гадостей, провели предматчевую дуэль взглядов, которая могла закончиться дракой.

Подстрекателем был Макрегор. Он сначала ударил рукой по руке Нурмагомедова. А затем попытался достать соперника ногой, однако не рассчитал дистанцию.

В конце концов все закончилось малой кровью. Точнее, пока совсем без крови. Теперь бой рассудит, кто сильнее.

Видео: 

UFC 229: Khabib vs McGregor Weigh-in Faceoff

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