Невероятная развязка. Победный гол на последней секунде овертайма

29 октября 2017 г. 11:38
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Спорт великолепен своей непредсказуемостью и эмоциями.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном и "Лос-Анджелесом" по истечениии трех периодов была зафиксирована ничья - 1:1.

После чего за 4 минуты 59 секунд 5-тиминутного овертайма счет не изменился, и все шло к серии послематчевых буллитов для выявления сильнейшего.

До завершения овертайма оставалось 0,9 секунды, и было вбрасывание в зоне "Бостона". За это мгновение, остававшееся до финальной сирены,  хоккеисты "Лос-Анджелеса" умудрились закинуть победную шайбу и непостижимм образом победить - 2:1. Автором победной шайбы стал Тайлер Тоффоли.

 

Видео: 

Holy Toffoli! Kings score with 00.9 left to beat Bruins in overtime

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