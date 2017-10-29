Невероятная развязка. Победный гол на последней секунде овертайма

Спорт великолепен своей непредсказуемостью и эмоциями.

В матче регулярного чемпионата НХЛ между "Бостоном и "Лос-Анджелесом" по истечениии трех периодов была зафиксирована ничья - 1:1.

После чего за 4 минуты 59 секунд 5-тиминутного овертайма счет не изменился, и все шло к серии послематчевых буллитов для выявления сильнейшего.

До завершения овертайма оставалось 0,9 секунды, и было вбрасывание в зоне "Бостона". За это мгновение, остававшееся до финальной сирены, хоккеисты "Лос-Анджелеса" умудрились закинуть победную шайбу и непостижимм образом победить - 2:1. Автором победной шайбы стал Тайлер Тоффоли.