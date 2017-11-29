Удивительная развязка в выявлении чемпиона Грузии по футболу

29 ноября 2017 г. 18:23
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"Торпедо" (Кутаиси) впервые за 15 лет стало чемпионом Грузии по футболу, обыграв в заключительном туре национального чемпионата на выезде тбилисское "Динамо" - 1:0. При этом на 94-й минуте матча был назначен сомнительный пенальти в ворота "Торпедо", и если бы он был реализован, то чемпионом стало "Динамо".

Но футболист тбилисского "Динамо" Отар Китеишвили не смог реализовать 11-метровый. Удар отбил вратарь сборной Грузии и капитан "Торпедо" Ройн Квасхвадзе.

В итоге кутаисское "Торпедо", удержав победу, набрало 76 очков, опередив тбилисское "Динамо" на одно очко.

 

Видео: 

როინ კვასხვაძის ბოლო წამზე მოგერიებული პენალტი დინამოს წინააღმდეგ

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