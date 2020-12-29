Удивительно. Два брата в один день забили голы прямыми ударами с угловых

29 декабря 2020 г. 16:37
Автор: Виталий Лабскир
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Просто невероятное совпадение.

В Кубке Шотландии по футболу сыграна стадия 1/64 финала, подарившая предновогоднее волшебство - родные братья в один день забили "сухие листы"

В командах 5-го по силам шотландского дивизиона "Баки Тисл" и "Кейт" играют братья Эндрю и Крейг Макаскиллы. "Баки Тисл" в 1/64 финала Кубка Шотландии одержал победу над "Альбионом Роверс" - 3:0, "Кейт" - над "Хилл оф Бит Хатфорд"- 4:2.

При этом и Эндрю Макаскилл и Крейг Макаскилл провели за свои команды "сухие листы" - то есть забивали прямыми ударами с угловых.

Ниже в видеообзоре матча "Альбион Роверс" - "Баки Тисл"  "сухой лист" Энди Макаскилла на 45-й секунде, в видеообзоре матча "Кейт" - "Хилл оф Бит Хатфорд" - на 3:12.

 

Видео: 

Albion Rovers 0-3 Buckie Thistle | Scottish Cup 2020-21 – First Round

Keith 4-2 (AET) Hill of Beath Hawthorn | Scottish Cup 2020-21 – First Round

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