Украина победила в Харькове Чехию и досрочно выиграла свою группу в Лиге Наций

17 октября 2018 г. 1:56
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Сборная Украины по футболу триумфально выступает в новом турнире - Лиге Наций. Победа в Харькове позволила подопечным Андрея Шевченко завоевать путевку на следующий сезон в элитный дивизион этого турнира.

Состоявшийся в Харькове матч Украина - Чехия завершился со счетом 1:0. Победный гол незадолго до свистка на перерыв провел Руслан Малиновский.

У Украины после этой победы стало 9 очков из 9-ти возможных. У сборной Чехии 3 очка, у сборной Словакии - 0.

Таким образом заключительный матч со словацкой сборной уже ничего не будет решать для сборной Украины с турнирной точки зрения. Украина досрочно стала победителем своей группы.

Видео: 

МАЛИНОВСКИЙ ЗАБИЛ ГОЛ С 35 МЕТРОВ | УКРАИНА ЧЕХИЯ 1:0 ОБЗОР

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