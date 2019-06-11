Украина, победив Люксембург, упрочила лидерство в группе в отборе к Евро-2020

11 июня 2019 г. 0:27
Автор: Виталий Лабскир
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Во Львове состоялся отборочный матч к чемпионату Европы 2020 года по футболу между сборными Украины и Люксембурга.

Украина одержала минимальную победу - 1:0. Ранний гол - на 6-й минуте забил Роман Яремчук.

После четырех матчей у сборной Украины 10 очов и первое место в группе "В". Далее сборная Люксембурга 4 очка после 4-х матчей, сборная Сербии - 4 очка после трех матчей, сборная Португалии - 2 очка после двух матчей, сборная Литвы - 1 очко после трех матчей.

Две лучшие команды из группы напрямую выходят в финальную часть Евро-2020.

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