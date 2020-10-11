Украина проиграла Германии в матче Лиги Наций

11 октября 2020 г. 11:19
Автор: Виталий Лабскир
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На футбол вернулись болельщики. 17 тысяч зрителей собрал в Киеве на стадионе "Олимпийский" футбольный матч Лиги Наций между сборными Украины и Германии

Футболист сборной Германии Маттиас Гинтер открыл счет в первом тайме. Леон Горецка удвоил в начале второго. За сборную Украины один гол сквитал Руслан Малиновский, реализовавший пенальти, который был назначен за фол на Романе Яремчуке.

В параллельном матче Испания обыграла Швейцарию 1:0.

По итогам первого круга в группе 4 дивизиона "А" у Испании 7 очков, Германии - 5, Украины - 3, Швейцарии - 1.

Видео: 

УКРАИНА-ГЕРМАНИЯ 1:2 ОБЗОР МАТЧА 10.10.20

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