Украина проиграла Германии в матче Лиги Наций

На футбол вернулись болельщики. 17 тысяч зрителей собрал в Киеве на стадионе "Олимпийский" футбольный матч Лиги Наций между сборными Украины и Германии

Футболист сборной Германии Маттиас Гинтер открыл счет в первом тайме. Леон Горецка удвоил в начале второго. За сборную Украины один гол сквитал Руслан Малиновский, реализовавший пенальти, который был назначен за фол на Романе Яремчуке.

В параллельном матче Испания обыграла Швейцарию 1:0.

По итогам первого круга в группе 4 дивизиона "А" у Испании 7 очков, Германии - 5, Украины - 3, Швейцарии - 1.