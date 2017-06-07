Украина проиграла Мальте в футбол

182-я команда в мировом рейтинге национальных сборных - сборная Мальта оказалась сильнее сборной Украины.

Этот товарищеский футбольный матч проходил в Австрии и завершился со счетом 1:0 в пользу Мальты.

Победный гол на 14-й минуте забил мальтиец Зак Мускат.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко отметил после матча, что его подопечные владели полным преимуществом, но сборная Мальты забила мяч, использовав стандартное положение и ошибку в обороне украинской сборной. По словам Шевченко, это поражение будет хорошим уроком.