Украина проиграла Мальте в футбол

07 июня 2017 г. 12:19
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182-я команда в мировом рейтинге национальных сборных - сборная Мальта оказалась сильнее сборной Украины.

Этот товарищеский футбольный матч проходил в Австрии и завершился со счетом 1:0 в пользу Мальты.

Победный гол на 14-й минуте забил мальтиец Зак Мускат.

Главный тренер украинской сборной Андрей Шевченко отметил после матча, что его подопечные владели полным преимуществом, но сборная Мальты забила мяч, использовав стандартное положение и ошибку в обороне украинской сборной. По словам Шевченко, это поражение будет хорошим уроком.

Видео: 

Ukraine 1-0 Malta / Friendlies - National (06/06/2017)

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