Украина проиграла Польше. Лунин "привез" себе гол

Сборная Украины по футболу провела выездной матч против сборной Польши. Украинский вратарь, воспитанник харьковского футбола Андрей Лунин, не имеющий игровой практики в мадридском "Реале", провел далеко не самый удачный матч.

В первом тайме при счете 0:0 капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко не реализовал пенальти.

За пять минут до перерыва Лунин, выйдя далеко за пределы штрафной площади, потерял мяч, и Кшиштоф Пёнтек забил в пустые ворота, выведя поляков вперед.

Во второй половине встречи сборная Польши после розыгрыша штрафного удвоила счет. Отличился Якуб Модер.

В итоге - 2:0 в пользу сборной Польши.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко отметил на послематчевой пресс-конференции, что если не брать во внимание счет, то сборная Украины провела, в целом, хорошую игру. Но над реализацией моментов надо работать.