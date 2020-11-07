Украина проиграла России в отборе на Евро-2022

07 ноября 2020 г. 20:09
Автор: Виталий Лабскир
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Мужские гандбольные сборные России и Украины провели уже второй матч на нейтральной площадке - в Минске в рамках отборочного цикла к чемпионату Европы 2022 года.

Европейская федерация гандбола не стала разводить Украину и России, и, волей жребия, эти сборные попали в одну отборочную группу.

Два дня назад в первом матче в столице Беларуси, где номинальными хозяевами являлись украинские гандболисты, была зафикирована ничья - 27:27, И вот, сегодня, во втором поединке также в Минске, при номинальном хозяине площадки сборной России, россияне одержали победу - 30:28.

Видео: 

Russia vs Ukraine ● FULL MATCH ● Handball EHF EURO European Men's Championship 2022 Qualification

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