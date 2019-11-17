Украина сыграет против сборной Сербии в желтом. Оглашена заявка сборной Украины на матч

Сборная Украины по футболу в ранге победителя группы "В" сегодня завершит отборочный турнир к Евро-2020 матче м в Белграде против сборной Сербии.

Хозяева поля - сербы сыграют в красной форме, вратарь - в черной. Футболисты сборной Украины будут в желтом, вратарь - в салатном.

Заявка украинской сборной выглядит так: 1. Юрий Панькив, 2. Эдуард Соболь, 3. Игорь Пластун, 4. Сергей Кривцов, 5. Сергей Сидорчук, 6. Артем Шабанов, 7. Андрей Ярмоленко, 8. Руслан Малиновский, 9. Роман Яремчук, 10. Евгений Коноплянка, 11. Артем Беседин, 12. Андрей Пятов, 13. Владимир Шепелев, 14. Виталий Буяльский, 15. Виктор Цыганков, 16. Виталий Миколенко, 17. Евгений Шахов, 18. Роман Безус, 19. Сергей Болбат, 20. Виктор Коваленко, 21. Александр Караваев, 22. Николай Матвиенко, 23. Андрей Лунин.

Двое футболистов, находившихся в тренировочном лагере сборной - Марьян Швед и Дмитрий Иванисеня не попали в заявку.