Украина сыграет со словаками во Львове, а с чехами – в Харькове

24 апреля 2018 г. 19:11
Источник: 112.ua
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Определились места проведений домашних матчей Лиги Наций для сборной Украины по футболу

На сегодняшнем исполкоме ФФУ было принято решение о городах, которые примут матчи Лиги наций УЕФА Украина - Словакия и Украина - Чехия.

Поединок против словаков, которым украинская сборная откроет Лигу Наций, пройдет во Львове на "Арене-Львов". Учитывая, что по решению УЕФА матч пройдет при пустых трибунах, для львовских болельщиков оборудуют фан-зону рядом со стадионом. Матч состоится 9 сентября.

16 октября украинская сборная сыграет второй домашний матч Лиги Наций. Сборную Чехии украинцы примут на харьковском стадионе "Металлист".

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