Украина забила первой, но проиграла Германии в матче Лиги Наций

Сборная Украины по футболу не сумела пополнить свою копилку набранными очками в матче 5-го тура Лиги Наций в Лейпциге, где играла против сборной Германии.

Роман Яремчук на 12-й минуте открыл счет, однако развить успех не удалось. Еще в первом тайме немцы отыгрались и выщли вперед. Отличились Лерой Сане и Тимо Вернер. А после перерыва Вернер забил еще раз, и Германия праздновала победу 3:1.

В параллельном матче сборные Швейцари и Испании сыграли вничью 1:1.

Таким образом, перед заключительным туром в группе D у Германии 9 очков, Испании - 8, Украины - 6, Швейцарии - 3.

Германия и Испания в 6-м туре выявят в очном поединке победителя группы, а Украина и Швецария - аутсайдера, который вынужден будет покинуть элитный дивизион Лиги Наций. Сборной Украины достаточно не проиграть в заключительном туре.