Украинцы нарушают правила и забивают в чемпионате Эстонии: красная карточка и четыре гола

15 июня 2020 г. 14:45
Автор: Виталий Лабскир
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В 7-м туре чемпионата Эстонии по футболу украинские футболисты таллинских команд "Левадия" и "Нымме Калью" наделали много шума.

"Левадия" играла против "Таммеки" из Тарту. Один футболист "Левадии" Зураб Очигава успел в первом тайме забить гол, а также получить две желтые и, соответственно, красную карточку. Другой украинский футболист "Левадии" Александр Сафронов отличился голом в компенсированное время матча. Этот гол принес "Ливадии" ничью - 2:2.

"Нымме Калью" одержал крупную победу 4:0 над командой "Таллина Калев". Первые два гола  в этом матче забил украинский футболист "Нымме Калью" Владислав Хомутов.

В турнирной таблице чемпионата Эстонии лидирует после 7-ми туров таллинская "Флора", набравшая 19 очков. Далее идут команды с украинскими футболистами: у "Левадии" 17 очков, у "Нымме Калью" - 16.

 

 

 

Видео: 

Premium liiga 7. voor: Tallinna FCI Levadia - Tartu JK Tammeka 2:2 (1:1)

Premium liiga 7. voor: JK Tallinna Kalev - Nõmme Kalju FC 0:4 (0:2)

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